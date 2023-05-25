وزير الدفاع الإيطالي: موقف واشنطن حيال أوكرانيا قد يتغير كما حدث بشأن أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو إنه “عندما يقولون لي أن الصراع يجب أن ينتهي، أود أن أقول إن هناك شخصًا ما يجب أن يتوقف عن إلقاء القنابل”.

وأشار الوزير، خلال حدث الخميس بمدينة (ترينتو)، إلى أن “هناك من يفترض أن البانوراما السياسية لن تتغير”، ولكن “نحن نبني الأشياء كما لو كنا نبحث عن السلام، ونريد السلام بأي ثمن، وإذا لم يصل، فسنواصل تقديم المساعدة” إلى أوكرانيا “كما نفعل في الوقت الراهن”.

وأضاف كروزيتّو “دعونا نسأل أنفسنا ما إذا قد يتغير موقف الولايات المتحدة في غضون عام” حيال الحرب في أوكرانيا بعد الانتخابات الرئاسية. وقال “لا نريد أن نجد أنفسنا أمام كما حدث، على سبيل المثال، في أفغانستان”.

وقال “هذا يعني من وجهة نظري محاولة الوصول إلى نهاية الصراع في أسرع وقت ممكن والبحث عن طاولة سلام”، ولكن “أرد على الذين يقولون أنه يجب أن ينتهي الصراع بأنi ينبغي وقف رمي القنابل” على الاوكرانيين.

كما أعاد وزير الدفاع نفي انخراط محتمل لبلاده في عمليات تدريب للطيارين الاوكرانيين مشيرا إلى أنه “لا توجد طائرات إف-16 في إيطاليا”.