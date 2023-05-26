بوريل: بعض اللاعبين الخارجيين يؤججون وضعًا متفجرًا في السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل أن هدف التكتل الموحد بشأن الوضع في السودان يكمن على “المدى القصير، في المساهمة في وقف إطلاق نار مستدام لتمكين المدنيين من إيجاد الأمن والسماح للجهات الفاعلة الإنسانية بتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها” هناك.

وأشار منسق السياسة الخارجية، في مقال نشره الجمعة على مدونته الالكترونية، إلى أن مجلس الشؤون الخارجية ناقش يوم الاثنين الماضي الوضع في القرن الأفريقي، وفيما يتعلق بأزمات المنطقة، فإن “التركيز ينصب بشكل أساسي على السودان حاليًا”، حيث “لا يزال الوضع على الأرض يائسًا بالنسبة للسكان”. وأضاف متسائلا “يبدو أنه لا توجد إرادة سياسية للبحث عن حل غير عسكري” للأزمة، و”يؤجج بعض اللاعبين الخارجيين وضعًا متفجرًا بالفعل”.

وأضاف بوريل “إلى جانب وقف إطلاق النار الإنساني هذا، يعد إنشاء إطار سلام شامل أمرًا بالغ الأهمية ويبدو أن الاتحاد الأفريقي في وضع أفضل لتنظيمه”، معلنا أنه على “اتصال وثيق” مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي “لدعم جهود الوساطة والمساعدة في سد الفجوة بين مختلف أصحاب المصلحة”.