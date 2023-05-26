ميلوني: انتقاد حكومات لنا يؤكد عملنا بشكل جيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني “حقيقة أن حكومات من خلفيات سياسية مختلفة من حكومتنا تشعر بالحاجة إلى انتقادنا لا تعني أن هناك مشكلة، بل تعني أننا نعمل بشكل جيد للغاية”، وذلك في معرض ردها على سؤال حول التوترات الأخيرة بين روما وباريس.

وقالت ميلوني، في مداخلة الجمعة عبر دائرة الفيديو مع مهرجان ترينتو للاقتصاد، “هناك رواية معينة تتعرض لخطر التفكيك وهذه مشكلة يواجهها البعض، ليس معنا، ولكن مع معارضتهم الداخلية”.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، التي التقت نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني أمس في روما، قد نفت وجود أزمة دبلوماسية في الوقت الراهن.

ولكن الوزيرة أقرت، في حديث مع إعلام بلادها، بأن العلاقات قد شهدت توترات في اعقاب تصريحات وزير الداخلية جيرالد دارمانان صدرت خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري اتهم فيها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بأنها “على رأس حكومة يمينية متطرفة عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة”. واحتجاجا على تلك التصريحات ألغى تاياني زيارة كانت مقررة مسبقا لباريس.