تاياني: مساهمة خاصة من جنوب إفريقيا وأفريقيا بشكل عام في السلام بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن جنوب إفريقيا وأفريقيا بشكل عام ستقدم مساهمتها الخاصة بالسلام في أوكرانيا.

وأعلنت مذكرة لقصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، الجمعة، أن الوزير تاياني، “التقى اليوم، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، غريس ناليدي مانديسا باندور”. وفي اللقاء، “أعرب عن تهنئته للوزيرة باندور على تعيينها مبعوثة خاصة للسلام في أوكرانيا من قبل مجموعة السبع”، كما “نقل تقدير الحكومة الإيطالية أولاً وقبل كل شيء لالتزام جنوب إفريقيا ببدء عملية تفاوضية نحو تحقيق عادل وشامل ودائم للسلام في أوكرانيا، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والامتيازات السيادية لكييف”.

وبدأ تاياني حديثه بالقول، إن “إيطاليا، بالتنسيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تقف إلى جانب جميع الدول الملتزمة بالعمل بشكل بناء من أجل هذا الهدف”. وأوضح أن “من الضروري توفير ظروف مواتية لكييف والضغط على موسكو. وبهذه الطريقة فقط يمكن بدء عملية سلام وإعادة ترسيخ أولوية القانون الدولي”، كما “نؤمن بأن جنوب إفريقيا وأفريقيا بشكل عام يمكنها المساهمة بجهودنا من خلال إبلاغ موسكو بضرورة إنهاء الأعمال العدائية على الفور”.

كما أكد الوزيران، وفقا للبيان، “رغبتهما في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية، إذ تُعدّ جنوب إفريقيا أول دولة متلقية للصادرات الإيطالية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تعمل مجموعات وشركات صغيرة ومتوسطة عديدة بنجاح، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة الزراعية والسيارات”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية، مشدداً على أن “التكامل بين النظامين الصناعيين في بلدينا يفتح مجالاً واسعاً للتعاون والمشاريع المشتركة بين شركاتنا في قطاعات عديدة”.