منظمة إنسانية: اختفاء قارب هجرة على متنه 500 شخص في عرض المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ تدور الأحاديث عن أن قاربًا يحمل على متنه 500 مهاجر قد اختفى في الرقعة البحرية بين إيطاليا ومالطا.

وكان مشروع (Alarm Phone) الانساني التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، قد أطلق في تغريدة على مدونة (تويتر) نداء الإنذار هذا يوم أمس بالفعل، مشيراً إلى أنه “لا يزال هناك غياب تام لأخبار عن مصير مجموعة المهاجرين هذه”، بينما “تبقى إيطاليا ومالطا تلتزمان الصمت بشأن ما حدث لـ500 شخص”.

وأضاف المشروع الإنساني: “نحن نطالب بإجابات، إذ نتلقى باستمرار مكالمات هاتفية من أقارب هؤلاء المهاجرين، يسألون عن القارب المفقود”، لافتاً إلى أن “المجموعة لم يتم تسجيلها بين تلك المشمولة بعمليات الإنقاذ التي تقوم بها السلطات الإيطالية”، بينما “تبقى قواتها البحرية وخفر السواحل صامتة”. وخلص متسائلا: “أين هم هؤلاء الـ500 شخص؟”.

يذكر أن (Alarm Phone) تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات المعنية فقط.