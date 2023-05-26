ميلوني: أولويتنا المطلقة إنفاق موارد خطة التعافي على أفضل وجه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن “من الواضح أن سندعى للعثور على الموارد التي ستكون مطلوبة”، لأجل إعادة إعمار مقاطعة إيميليا رومانيا، شمال شرق البلاد.

في حديث عبر رابط فيديو أجرته ألقته على المشاركين بـ”مهرجان الاقتصاد”، الملتئم في مقاطعة ترينتو (شمال) الجمعة، أضافت ميلوني أنه “قبل كل شيء سنقوم بتنشيط صندوق التضامن”، لكن “هناك قضايا عديدة يمكن لمفوضية الاتحاد الأوروبي مساعدتنا فيها، بما فيها مرونة الصناديق الحالية، بدءًا من صناديق التلاحم حتى إصدار الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR) أيضاً”.

وذكرت رئيسة الحكومة أن هذا الأخير، “موضوع يتعلق في المقام الأول بالأمن الإقليمي”، وأنه “من وجهة النظر هذه، تعتبر خطة التعافي صندوقًا استراتيجيًا للغاية، لأننا نشهد وقتا يشكل فيه ما هو غير متوقع، التنبؤ الأكثر دقة الذي يمكننا القيام به حقاً”.

واسترسلت: “لقد غادرت إلى قمة مجموعة السبع في اليابان بعد تعيين مفوض لحالة طوارئ الجفاف وعدت من هناك لأعين مفوضاً للفيضانات”. واختتمت ميلوني مؤكدة أن “الأمن المحلي وإمكانية إنفاق أموال الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR) بأفضل طريقة ممكنة يمثلان أولوية مطلقة بالنسبة لنا”.