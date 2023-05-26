ناشط إنساني ايطالي يشجب إنقاذ المنظمات غير الحكومية الأرواح وليس الدول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال ناشط إنساني إيطالي، إن “من غير المقبول حقًا أن تكون المنظمات غير الحكومية وليس الدول الساحلية هي من ينقذ أرواح الناس في البحر الأبيض المتوسط”.

جاء ذلك على لسان رئيس بعثة الانقاذ لسفينة (لايف سوبّورت) التابعة لمنظمة (إيميرجنسي) غير الحكومية، ألبرت مايوردومو، التي استمرت حتى مساء أمس بعمليات البحث عن السفينة التي كان على متنها 500 شخص في منطقة وسط البحر المتوسط.

وأضاف دايوردومو في تصريحات صحافية الجمعة، أنه “طلبنا من إيطاليا ومالطا تولي مسؤولية عمليات الإنقاذ، لكنهما بالمقابل، رفضتا مشاطرة أية معلومات معنا”.

ووفقاً لمشروع (Alarm Phone) الانساني التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، الذي أطلق نداء الاستغاثة، وبحسب ما أفاد به المهاجرون أنفسهم في آخر اتصالاتهم عبر الهاتف الفضائي، فقد كان هناك على متن القارب أيضاً 45 امرأة، بعضهن حوامل، و56 طفلاً، وُلد أحدهم أثناء الرحلة.

وذكرت (إيميرجنسي) أن “منظمة (سي ووتش) غير الحكومية الألمانية أيضاً، قامت بالبحث لمدة يومين متتاليين بطائرتها الاستطلاعية (سي بيرد)، دون العثور على أي مؤشرات لوجود السفينة”، وكذلك الأمر بالنسبة لسفينتي (لايف سوبّورت) و(أوشن فايكينغ)، حاملة العلم النرويجي التابعة لمنظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية، اللتان قامتا بتمشيط المنطقة، ولم تجدان أية علامات تدل على غرق سفينة ما”.