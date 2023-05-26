تقرير إيطالي: ارتفاع الوفيات عام 2020 بنسبة 14.7٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن في عام 2020، كان هناك 746,324 حالة وفاة، بزيادة بمجموع 108,496 حالة عن المتوسط في الفترة من 2015-2019 عندما كانت الزيادة بنسبة 14.7٪.

وقال تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) في تقرير حول أسباب الوفاة في عام 2020، والذي صدر الجمعة، إنه “على الرغم من هذه الزيادة، تصنف إيطاليا في هذا العام أيضًا على أنها من بين البلدان ذات معدل وفيات منخفض في السياق الأوروبي”، أي دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وذكرت المعطيات، أن “في عام 2020، كانت هناك 746,324 حالة وفاة في إيطاليا، والتي تمثل معدل 125 حالة وفاة لكل 10000 نسمة مقارنة بعدد السكان”، مبينةً أن “هذه القيمة من بين أعلى المعدلات أوروبياً، إذ تم تسجيل متوسط في الاتحاد الأوروبي يبلغ 115.8 حالة وفاة لكل 10000”. ومع ذلك، “إذا تم توحيد المعدلات مع مراعاة التوزيع العمري للسكان، الذين يعتبرون مسنين في بلادنا بشكل خاص، فقد لوحظ أن إيطاليا في عام 2020 أيضاً، تصنف من بين البلدان ذات معدل الوفيات المنخفض في سياق الاتحاد”.