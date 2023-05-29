إيطاليا: ارتفاع إصابات كوفيد وتراجع أعداد الوفيات الأسبوع الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية عن زيادة طفيفة في إصابات كوفيد 19 في أرجاء البلاد، بينما لا تزال الوفيات في انخفاض.

وفي بيانات النشرة الأسبوعية لوزارة الصحة، التي تصور اتجاه الوضع الوبائي لفيروس كورونا، ورد أن “في الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 أيار/مايو، تم تسجيل 14,619 حالة إصابة جديدة بالفيروس”، أي “بزيادة قدرها 1.9٪ مقارنة بالأسبوع السابق”، عندما كانت هناك 14,346 إصابة. وكشفت المعطيات، أنه “كانت هناك 150 حالة وفاة في 7 أيام”، وذلك “بانخفاض بنسبة 7.4٪ مقارنة بالأسبوع السابق”، عندما كان عدد الضحايا قد وصل إلى 162 شخصاً.

وذكرت النشرة، أن “معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس في إيطاليا قد استقر الأسبوع الماضي عند 5.6٪”، وكذلك “تحاليل الكشف عن العدوى التي أجريت في 7 أيام، كانت مستقرة إلى حد ما، إذ أبلغت النشرة عن إجمالي 259,227 مسحة، أي ما يعادل نسبة 0.6٪ أكثر من الأسبوع السابق”، عندما أجري 257,577 تحليلاً.