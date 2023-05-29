إيطاليا: نسعى إلى تحقيق أهداف خطة التعافي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، أنها ستحظى بكل الأموال التي تنطوي عليها الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (NRRP)، وشددت على السعي إلى تحقيق أهداف الخطة.

وفي مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإثنين، أعرب الوزير تاياني عن الاقتناع بأن “إيطاليا لن تخسر أي شيء، فدعونا نمضي قدما، سنقوم بواجبنا، وفي النهاية ستأتي النتائج”. وأشار إلى “المرونة التي طالما تحدثت عنها حكومة ميلوني”، لكنه لا يريد أن يسمع شيئاً عن “شكوك”، فـ”سننفق كل أموال الخطة، والمشاكل التي لدينا، تواجهها جميع البلدان الأخرى أيضاً”.

وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه “يتم تعديل المشاريع في كل مكان، ويبدو لي أن ألمانيا والبلدان الأخرى أيضاً، لديها مشكلات أكبر بكثير من مشاكلنا. وأعتقد أن المرونة هي الشيء الصحيح، وهذا ما قلته دائماً”. وذكر أن “خطة التعافي الأوروبية، التي تعد خطتنا للصمود جزءًا منها، نشأت عن نقطة تحول كبيرة في السياسة الأوروبية”.

وأردف: “اسمحوا لي أن أذكركم بأن هذه هي ابنة حزب الشعب الأوروبي والرئيس (سيلفيو) برلسكوني، مع نقطة انطلاق تتمثل بإنشاء الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (NRRP) للرد على الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا”، مبيناً أن “الفكرة كانت وما تزال هي: رؤية مكان سقوط الأنقاض، انتظار ركود الغبار وعندئذ فقط، سنتمكن من فهم كيفية التحرك بشكل أفضل”.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الصين وطريق الحرير، فقد قال وزير الخارجية: “إننا نقوم بتقييم الاتفاقية وسيكون هناك قرار. ومن المؤكد أن العلاقات التجارية والمناقشات والتعاون كانت قائمة من قبل ويمكن أن توجد أيضًا بدون اتفاق مكتوب”. واختتم بالقول إن “طريق الحرير ليس هو الذي ينظم الصداقة بين إيطاليا والصين، ولن تكون هناك عقوبات إذا لم يتم تجديد الاتفاقية”.