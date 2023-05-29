البابا يدعو للكفاح من أجل السلام فالإنسانية في خطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا البابا فرنسيس، إلى الكفاح من أجل السلام، لأن الإنسانية في خطر.

ولدى استقباله الإثنين مجموعة من الأطفال القادمين من دول إفريقية عديدة لمناسبة “يوم إفريقيا”، قال البابا: “دعونا نفكر في واحدة من أكبر تحديات الحياة: النضال من أجل السلام”، فـ”نحن نمر بلحظات صعبة، مع إنسانيتنا التي تواجه خطراً حقيقياً. نحن في خطر كبير. لذلك، عليكم أن تعيشوا السلام من حولكم وفي داخلكم”.

وخلص بيرغوليو الى القول للأطفال: “كونوا سفراء سلام، لكي ما يتمكن العالم من إعادة اكتشاف جمال المحبة، العيش المشترك، الأخوّة والتضامن”.