إيطاليا: سفينة إنقاذ تتوجه إلى ميناء باري حاملة 600 مهاجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن سفينة إنقاذ لإحدى المنظمات الإنسانية، تبحر متجهة إلى ميناء باري (مقاطعة پوليا ـ جنوب)، حاملة على متنها 600 مهاجر.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “من المقرر أن تصل سفينة (جيو بارينتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، إلى ميناء باري صباح يوم غد الثلاثاء، حاملة المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط في الأيام الأخيرة”.

وبهذا الصدد، ذكرت المنظمة غير الحكومية، أن “من بين المهاجرين على متن سفينة البحث والإنقاذ التابعة للمنظمة غير الحكومية، هناك 151 قاصراً أيضاً، 20 منهم دون سن 13 عامًا فضلا عن أطفال عديدين”.