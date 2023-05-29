تاياني: فوز يمين الوسط في إسبانيا يؤكد بدء مرحلة سياسية جديدة ومبروك لأردوغان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أثنى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، على حقيقة أن “تيار يمين الوسط بقيادة الحزب الشعبي قد فاز بالانتخابات الإدارية في إسبانيا”.

وكتب نائب رئيس الوزراء في تغريدة على مدونة (تويتر) الإثنين، أن هذا الفوز، يأتي “تأكيداً لبداية مرحلة سياسية جديدة”، في البلاد.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن “النجاحات الانتخابية مثل تلك التي تحققت في فالنسيا وإشبيلية تُعدّ إشارة مهمة على ضوء الانتخابات السياسية والأوروبية المقبلة”. وأردف: “مبروك لك يا ألبرتو نونيز فيجو”، في إشارة إلى رئيس الحزب الشعبي الذي يشغل منصبه منذ العام الماضي.

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس الوزراء: “مبروك للرئيس رجب طيب أردوغان فوزه في الانتخابات الرئاسية”، مؤكدا أن “تركيا حليف وشريك اقتصادي قوي بالنسبة لإيطاليا”. ملفتاً إلى أن “أمامنا تحديات عديدة ذات طبيعة إستراتيجية، تبدأ بالهجرة”. واختتم بالقول: “لذا، سنواصل العمل معاً”.