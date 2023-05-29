إيطاليا: حذر لتطورات كوفيد في الصين لكن الهدوء يسود لدينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أبدت إيطاليا حذرها، على لسان وزير الصحة أوراتسيو سكيلّاتشي، من ناحية تطورات وباء كوفيد 19 في الصين، لكنه أكد أن الهدوء يسود لدينا من الناحية الصحية.

وقال الوزير سكيلّاتشي في مقابلة مع صحيفة (ميسّاجّيرو) الإثنين، إن “أعداد الإصابات للموجة الجديدة لجائحة كوفيد 19 في الصين كبيرة للغاية”، لكن لا يوجد دليل على أن الزيادة في حالات العدوى قد أعقبتها زيادة في حالات العلاج في المستشفيات أيضاً”.

وأضاف الوزير: “نحن نقوم بتقييم تطورات الحالة الوبائية في الصين بعناية، لكننا نقوم بذلك بهدوء في هذه اللحظة”. واختتم مبيناً أنه “ليست لدينا أية إجراءات في الاعتبار، كفرض إجراء تحليل الكشف عن العدوى في المطارات، والمعطيات في بلادنا تجعلنا هادئين”.