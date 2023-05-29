قيادي بالحزب الديمقراطي الايطالي: أردوغان أعاد لغالبية الاتراك الكبرياء الوطني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار القيادي في الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، بييرو فاسينو إلى أنه “على الرغم من الصورة الاستبدادية التي دفعت ما يقرب من نصف الأتراك للتصويت للمعارضة، فإن فوز (رجب طيب) أردوغان” في انتخابات الإعادة الرئاسية أمس الاحد يعني أن “هناك سببًا أكثر جوهرية”.

وأضاف فاسينو، في تصريح صحفي الاثنين “فاز أردوغان لأنه ظهر بالنسبة لغالبية المواطنين على أنه الشخص الذي أعاد للأتراك فخرهم بكونهم مواطنين في بلد كبير”، و”إن كان ذلك بفارق ضئيل”.

ويرى القيادي في الحزب الديمقراطي، أن “اختلال التوازن المعلوماتي والحملة الانتخابية التي تمكن فيها (أردوغان) من استخدام كل أدوات السلطة بلا حدود واستنزاف الديمقراطية الناجم عن عشرين عامًا على سدة السلطة، فإن فوز أردوغان يعني أن هناك سببًا أعمق”.

وأضاف “إنها ليست مسألة تخفيف للنقد الموجه إلى نظام أردوغان الاستبدادي”، بل “إدراك بأن تركيا، التي عاشت لعقود على الهامش، تطالب بالاعتراف بها، وعلى أوروبا وضع هذا في الحسبان والإجابة عليه وإلا ستترك الساحة لأردوغان ليكون (وحده) حاملا لهذه الرسالة”.