سيناتور إيطالي: “حملة انتخابية سيئة وتجاهل للديمقراطية في تركيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف سيناتور إيطالي الانتخابات الرئاسية التركية الأخيرة بأنها “حملة انتخابية سيئة تميزت بتقديم هدايا نقدية ومخالفات إعلامية. يضاف إلى ذلك خطاب أردوغان العنيف”.

وحسب الهيئة التركية العليا للانتخابات، فقد فاز الرئيس رجب طيب أردوغان حظي في جولة الإعادة بنسبة 52.14٪ من إجمالي الأصوات، بينما حصل كليجدار أوغلو على 47.86٪.

وبهذا الصدد، قال زعيم تيار “القطب الثالث” المعارض، كارلو كاليندا، إن “الديمقراطية ليست نظامًا انتخابيًا، بل مجموعة من القواعد، الضمانات والسلوكيات التي يتم تجاهلها إلى حد كبير اليوم في تركيا”.

من جانبها، أعلنت البرلمانية الأوروبية پينا پيتشيرنو، في مذكرة، أن “انتصار اردوغان نبأ حزين لتركيا وللعالم الحر بأسره”، فـ”إذا كان علينا احترام استجابة استطلاعات الرأي من ناحية، فلا يمكننا أن ننسى من ناحية أخرى أننا نتعامل مع مستبد يضطهد ويسجن خصومه، يخنق كل فضاء للحرية، يقمع أكثر الحقوق أساسية ويقول إنه يريد قتل من يجرؤون على لمس الأسرة التقليدية”.

وخلصت پيتشيرنو المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الإيطالي، الى القول، إن “نتيجة الانتخابات هذه تبعد تركيا عن مبادئ الحرية والتضامن وسيادة القانون التي تميز أوروبا”.