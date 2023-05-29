الترويكا والاتحاد الأوروبي: نرحب ببيان الاتحاد الافريقي عن السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-رحبت الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) والاتحاد الأوروبي ببيان الاتحاد الأفريقي الصادر في 27 أيار/مايو عقب اجتماع مجلس السلم والأمن على مستوى رؤساء الدول والحكومات بشأن السودان.

وقال البيان المشترك باسم الترويكا والاتحاد الأوروبي “نتفق مع إدانة الاتحاد الأفريقي لأعمال الطرفين المتحاربين وما سبباه من معاناة لشعب السودان”.

وأعاد البيان “التأكيد على دعم القيادة الأفريقية وخارطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل الصراع في السودان”، كما أعرب عن “الترحيب بعمل الاتحاد الأفريقي لإنشاء آلية موسعة ومجموعتها الأساسية لضمان تحرك إقليمي ودولي شامل ومنسق لتأمين عملية سلام قابلة للتطبيق واستئناف الانتقال إلى الحكم المدني والديمقراطية في السودان”.