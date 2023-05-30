الرئيس الصربي يلتقي في بلغراد سفراء دول غربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش سفراء دول الخماسي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا) ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في أعقاب أعمال عنف من جانب متظاهرين من الأقلية الصربية وقعت أمس في شمال كوسوفو وأسفرت عن إصابة 40 فردا في قوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الاطلسي (KFOR).

وبحسب تقارير صحفية صربية، حضر الاجتماع وزير الدفاع ميلوس فوسيفيتش ورئيس الأركان ميلان مويسيلوفيتش.

وكان حلف شمال الأطلسي قد أدان بشدة “الهجمات غير المبررة” ضد كتائب قوة (كفور)، ورأى في بيان مساء أمس أن “مثل هذه الهجمات غير مقبولة على الإطلاق ويجب أن يتوقف العنف على الفور”، حاثا “جميع الأطراف على الامتناع عن الأعمال التي تزيد من تأجيج التوترات والانخراط في حوار”.

وقال إن “القوة الأمنية الدولية في كوسوفو ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على بيئة آمنة ومأمونة، وستواصل العمل بنزاهة، وفقًا لتفويضها بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244 لعام 1999”.