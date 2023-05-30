روما تستضيف اجتماعا للجنة الاقتصادية الإيطالية-الباكستانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ترأست وكيلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الايطالية، ماريا تريبودي ووزيرة شؤون البيئة الباكستانية، شيري رحمن الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأشارت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية إلى أن اجتماع اللجنة الذي التئم أمس بمقر الوزارة في روما يشكل “الأداة الرئيسية لتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين”.

وبعد الجلسة الأولى المخصصة للمناقشة حول اتجاه التجارة والاستثمارات، بما في ذلك افتتاح مكتبا لوكالة ترويج التجارة الإيطالية (ICE) في باكستان اعتبارًا من 1 حزيران/يونيو، وتقييم أنشطة وكالة التعاون الإنمائي (Aics) في البلد الاسيوي، أطلقت تريبودي ورحمن الجزء المخصص لفرص الأعمال، بمشاركة شركات مختلفة من البلدين، قبل التوقيع على وثيقة نهائية مشتركة.

وقالت وكيلة وزارة الخارجية: “بينما نجدد التزام إيطاليا الكامل بالتعاون مع المؤسسات الباكستانية لتكثيف مبادلاتنا التجارية والاستثمارية، فإن درجة التكامل العالية القائمة بين أنظمتنا الاقتصادية ستسمح لنا بالتركيز على القطاعات الاستراتيجية، التي تتميز بها إيطاليا على المستوى العالمي، مثل تحول الطاقة”.