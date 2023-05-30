مفوض: البرلمان الأوروبي سيناقش مدى ملائمة رئاسة هنغاريا وبولندا للمجلس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال مفوض العدل الأوروبي ديدييه ريندرز إنه لا يعلم ما إذا كانت هناك مناقشات بشأن مدى ملائمة أن تعهد رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي إلى هنغاريا في النصف الثاني من عام 2024 وإلى بولندا في النصف الأول من عام 2025.

وتعتبر هنغاريا الدولة الأوروبية الأقرب للكرملين بينما توصف بولندا بالأكثر عداء، وكلتاهما متهمتان بتقويض أنظمتهما لسيادة القانون

وقال رايندرز (بلجيكا) الثلاثاء، على هامش اجتماعات مجلس الشؤون العامة في بروكسل “لكنني أعلم أننا سنتحدث عن ذلك في البرلمان الأوروبي”، حيث “لا يعود للمفوضية اتخاذ قرارات بشأن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي”.

وأردف “سنعمل مع أي رئاسة للاتحاد الاوروبي، ولكن بطبيعة الحال، إذا كانت هناك مناقشات في المجلس فسنكون حذرين للغاية بهذا الشأن”.

وتخضع هنغاريا وبولندا للمراقبة لانتهاكهما مبادئ الاتحاد الأوروبي الأساسية.

وفيما يتعلق بإمكانية تأجيل أو تعليق رئاسة هنغاريا وبولندا للمجلس الأوروبي، أشار ريندرز إلى أن “هناك احتمالات أمام المجلس لاتخاذ قرارات على أساس الإجراء المنصوص عليه في المادة 7”.