دعوة أوروبية للحفاظ على “الزخم التاريخي” بعملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى الاتحاد الأوروبي أنه من المهم الحفاظ على “الزخم التاريخي” في عملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان و”تجنب خطوات، بما في ذلك الخطاب العدائي، قد تعرض عملية السلام للخطر”.

وأشار المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو، في بيان الثلاثاء إلى أنه “من الضروري اتخاذ خطوات لبناء الثقة والانخراط بحسن نية وإظهار القيادة للتوصل إلى حلول بشأن جميع القضايا المتعلقة بالتطبيع الشامل”.

وتحدث البيان عن النشاط الكثيف الذي تشهده عملية التطبيع خلال هذا الشهر، حيث تلى المفاوضات بشأن معاهدة السلام التي عقدت في الولايات المتحدة في أوائل شهر أيار/مايو الجاري، اجتماع للزعماء في بروكسل في 14 من نفس الشهر، قبل اجتماع آخر مقرر عقده مطلع حزيران/يونيو في كيشيناو بجمهورية مولدوفا. كما التقى زعيمي أرمينيا وأذربيجان في موسكو.

ونوه البيان بأن اجتماع بروكسل ركز على “العديد من الموضوعات الرئيسية مثل قضايا الحدود والاتصال والقضايا الإنسانية وحقوق وأمن الأرمن الذين يعيشون في إقليم ناغورنو كاراباخ المستقل سابقا”. وأضاف “منذ ذلك الحين، أعاد القادة التأكيد علانية على التزامهم القاطع بإعلان ألماتي لعام 1991 ووحدة أراضي أرمينيا وأذربيجان”.

وأضاف ستانو “نرحب بالبيان الشجاع لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في هذا الصدد في 22 أيار/مايو واستعداد سلطات بلاده للعمل على ترسيم الحدود الثنائية، كما نرحب ببيان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 25 أيار/مايو”.

وأشار إلى أنه “على الرغم من تاريخ الصراع الصعب والمظالم الماضية، يجب حل جميع القضايا بالوسائل السلمية حصرا ومن خلال الحوار”، مؤكدا أن “الاتحاد الأوروبي يلتزم بدعم الطرفين في هذا المسعى”.