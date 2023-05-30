الشرطة الإيطالية توقف قاصراً بتهمة تأييد تنظيم داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيرغامو ـ أعلنت قوات الشرطة الإيطالية عن اعتقال شخص كان على استعداد للتحرك وهو في طور إعداد خطط لهجوم بإدلاع حرائق في منشآت بالمنطقة التي يسكن فيها.

وقالت مصادر أمنية إن “هذا ما أظهرته التحقيقات التي أفضت إلى اعتقال قاصر إيطالي من أصل أجنبي مقيم في محافظة بيرغامو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال) قيد التحقيق بتهمة الارتباط بدوائر التطرف، فضلا عن ممارسة أنشطة التدريب، التغنّي بالإرهاب والتحريض على ارتكاب جرائم مشددة”.

ووفقًا للتحقيقات، فقد “تم العثور بحوزة القاصر المناصر لـ(داعش)، على محتويات عديدة منسوبة إلى تنظيم (الدولة الإسلامية)، بما فيها مقاطع فيديو لعمليات إعدام وكتيبات تتعلق بإعداد الأسلحة وتغليف القنابل، والتي قام بنشرها على شبكة الانترنت أيضاً”، كما “حث مستخدمي الويب من الشباب الآخرين على البدء بالتحرك”.

هذا وقد صدر أمر الاحتجاز من مكتب المدعي العام للأحداث في محافظة بريشا وصادق عليه قاضي التحقيق بمحكمة الأحداث في 29 أيار/مايو.

وذكرت المصادر التحقيقية، أن “مراقبة الفتى بدأت من قبل رجال شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (Digos) التابعة لقوات الشرطة في بيرغامو وبريشا، وكذلك مديرية مكافحة التطرف والإرهاب الخارجي التابعة للمديرية المركزية للشرطة الوقاية، بعد عملية انجرافه السريعة وراء التطرف العنيف ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو دعائية جهادية منسوبة إلى تنظيم (الدولة الإسلامية)”.

وكشف النشاط الاستقصائي، “الذي تم تنفيذه أيضًا بمساهمة من دائرة المخابرات وقوات شرطة أجنبية، أن القاصر ينتمي إلى شبكة من مستخدمي الإنترنت الشباب المؤيدين لـ(داعش)، يتواجدون في دول أوروبية وأمريكية عديدة، تعرض كثير منهم للاعتقال في الأسابيع الأخيرة”.