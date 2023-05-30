بلينكن يصل للسويد في جولة أوروبية تشمل النرويج وفنلندا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصل وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن إلى لوليا (السويد) لحضور الاجتماع الرابع لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، ماثيو ميللر إلى أن الاجتماع “يهدف إلى تعزيز تعاون المجتمع عبر الأطلسي في السياسة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية”.

وسيرأس بلينكن بالاشتراك مع وزيرة التجارة جينا ريموندو، الاجتماع “لتسريع انتقال التكنولوجيا العالمية النظيفة، ومحاسبة روسيا ودعم أوكرانيا، وزيادة التجارة والتعاون التكنولوجي” بين واشنطن وبروكسل، حسبما أفادت الخارجية الامريكية في وقت سابق.

كما سيلتقي بلينكن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون ووزير الخارجية توبياس بيلستروم.

وتتضمن جولة وزير الخارجية الأمريكي الاوروبية النرويج وفنلندا “لتعميق التعاون عبر الأطلسي في أولويات الأمن القومي والاقتصاد”.

وسيشارك بلينكن في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الناتو في أوسلو “لمناقشة الاستعدادات لقمة الحلف في تموز/يوليو في فيلنيوس، إضافة إلى دعم أوكرانيا والأولويات الأخرى عبر المحيط الأطلسي مع الحلفاء”، كما سيلتقي رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور ووزيرة الخارجية أنكن هويتفلدت.

وسيختتم بلينكن الجولة الأوروبية في هلسنكي (فنلندا)، حيث سيسلط الضوء على “العلاقات الثنائية القوية مع أحدث حليف في الناتو”، كما سيلتقي رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين ووزير الخارجية بيكا هافيستو، كما سيلقي خطابا يوم الجمعة في هلسنكي بشأن “الفشل الاستراتيجي للعدوان الروسي على أوكرانيا والجهود المستمرة لدعم دفاع الأخيرة عن أراضيها وسيادتها وديمقراطيتها في إطار السعي لتحقيق العدالة والسلام الدائم”.