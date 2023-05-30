وزير الخارجية الإيطالي: قوة (كفور) لا تزال منتشرة شمال كوسوفو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن قوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في كوسوفو (KFOR) “لا تزال منتشرة وعاملة”.

وأشار في تغريدة عصر الثلاثاء على منصة (تويتر) إلى أنه عقد اجتماعا عبر دائرة الفيديو مع قائد قيادة العمليات المشتركة (Covi) الجنرال فرانشيسكو باولو فيليوولو ومع سفير بلاده في كوسوفو، مجددا “التضامن الكامل مع الجنود الإيطاليين الجرحى”، الذين “تتم متابعتهم عن كثب وتتحسن حالتهم الصحية”.

وكان رئيس الدبلوماسية الإيطالية قد أعلن في وقت سابق أنه تواصل مساء أمس عبر الهاتف مع كل من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، وذلك في أعقاب أعمال عنف من جانب متظاهرين من الأقلية الصربية في بلدية زفيكان اسفرت عن إصابة أحد عشر جنديًا من الكتيبة الإيطالية و19 من الوحدة الهنغارية في قوة حفظ السلام.

وأضاف “لقد طلبت تهدئة الأمور، فليس لأي منهما مصلحة في إشعال فتيل يلحق الضرر بكلا الطرفين”، مشددا على أنه “من واجب فوتشيتش وكورتي تجنب الحرب”.

