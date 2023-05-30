سيناتور إيطالي: “شكراً للشرطة لاعتقال الفتى الإسلامي المتطرف”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال سيناتور إيطالي: “مبروك لقوات الشرطة التي ألقت القبض على فتى اسلامي متطرف في بيرغامو”.

هذا وقد أعلنت قوات الشرطة الإيطالية عن اعتقال شخص كان على استعداد للتحرك وهو في طور إعداد خطط لهجوم بإدلاع حرائق في منشآت بالمنطقة التي يسكن فيها، شمال البلاد.

وبهذا الصدد، قال نائب رئيس مجلس الشيوخ ماوريتسيو غاسباري: “لقد أثبتت إجراءات الوقاية والرقابة مرة أخرى كفاءة قوات شرطتنا”، مستدركاً: “لكن هذه القضية في بيرغامو تجعلنا نفهم أن الإرهاب الأصولي يكمن دائماً وراء الزاوية لتهديد الأمن في إيطاليا وفي العالم”.

وتابع القيادي في حزب (فورتسا إيتاليا)، أن “علينا ألا نتوانى عن حذرنا، بل يجب علينا توخي أقصى درجات الحذر، لا في فقط مجال السيطرة على تدفقات الهجرة التي يجب تكثيفها لأنها قد تشكل مصدر اضطراب وخطر”، بل “وكذلك من ناحية الشباب ذوي الأصول الأجنبية، الذين يعيشون في سياقات معرضة للخطر، على غرارا ما حدث في هذه الحالة الأخيرة”.