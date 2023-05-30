وزير إيطالي: على قادة أوروبا بحث وتنفيذ مخرجات قمة شباط عن الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير إيطالي إنه “يتعين على المجلس الأوروبي، خلال اجتماعه المقرر في نهاية حزيران/يونيو المقبل، إجراء مناقشة معمقة لقضية الهجرة”.

وأضاف وزير الشؤون الأوروبية رافاييلي فيتّو في مذكرة، بعد أن شارك اليوم باجتماع مجلس الشؤون العامة في بروكسل، أن “إيطاليا تؤكد على الضرورة

الملحة للتنفيذ الكامل لمخرجات اجتماع المجلس الأوروبي في 9 شباط/فبراير الماضي، وتتوقع إحراز تقدم كبير في هذا السياق”.

وأشار الوزير فيتّو إلى أنه من أجل “تنفيذ النتائج التي تم التوصل إليها في شباط/فبراير، وتم التأكيد عليها في آذار/مارس، من المهم تجديد جهودنا في مجال البعد الخارجي”، لظاهرة الهجرة.

وأكد فيتّو المنتمي إلى حزب (إخوة إيطاليا)، على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتونس: فـ”من الضروري اتباع نهج بناء، إطلاق رسالة دعم شامل لتونس، وكذلك المساهمة في مجال إدارة ظاهرة الهجرة”.

وخلص الوزير مشيراً الى، “متابعة إيطاليا العمل على تسهيل الموافقة على الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك من خلال إجراء اتصالات رفيعة المستوى مع السلطات التونسية والمانحين الدوليين الرئيسيين”.