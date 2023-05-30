إيطاليا: انخفاض رابع على التوالي لتكاليف الصناعة في نيسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن في شهر نيسان/أبريل المنصرم، سجلت أسعار الإنتاج الصناعي الانخفاض الدوري الرابع على التوالي، والذي كان ملحوظًا، وللمرة الأولى، بعد أكثر من عامين من النمو.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير الثلاثاء، إن “الانخفاضات الحادة في أسعار الطاقة الكهربائية والغاز في السوق المحلية، ساهمت في الاتجاه الانكماشي”، أما “صافي مكون الطاقة، فقد شهد أسعاراً ثابتة على أساس شهري ونموها على أساس سنوي بنسبة 4.2٪”، وذلك من ارتفاع بنسبة 6.2٪ في آذار/مارس.

وأشارت المعطيات إلى أن “في قطاع التصنيع، استمرت أسعار فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة والمعادن والمنتجات المعدنية بالانخفاض على أساس سنوي، مع استثناءات قليلة جدًا، وقد تم تسجيل تباطؤ في اتجاه نمو الأسعار لجميع القطاعات الأخرى، في جميع الأسواق المرجعية الثلاثة”.

وخلص التقرير الإحصائي إلى القول، إنه “بالنسبة لقطاع البناء والإعمار والطرق على حد سواء، سجلت الأسعار زيادات دورية محدودة ونموًا في الميل نحو مزيد من التباطؤ الملحوظ”.