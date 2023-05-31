برلمانية إيطالية: على الحكومة الكف عن دعم سلطات ليبيا لصد الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت برلمانية إيطالية معارضة، إنها “في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، طلبت من الحكومة أن تكف إيطاليا عن تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر للسلطات الليبية، المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين وطالبي اللجوء”.

وكتبت البرلمانية القيادية في الحزب الديمقراطي المعارض، لاورا بولدريني، في تغريدة على مدونة (تويتر)، أن “لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، بعد تحقيقات صحفية عديدة، شهادات لمنظمات غير حكومية وتقارير للأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك البعثة المستقلة للأمم المتحدة الآن، شجبت حقيقة حدوث عمليات اعتقال تعسفي، قتل، استرقاق، اغتصاب واختفاء قسري للمهاجرين تحت سيطرة أجهزة الدولة الليبية”.

وأردفت رئيس مجلس النواب السابقة: “كيف يمكن أن تقبل الحكومة الإيطالية، إزاء هذا الإثبات الإضافي لجرائم حقيقية ضد الإنسانية”، متسائلة: “أمن أجل منع تدفقات الهجرة، يتعرض البشر لكل هذا؟”. واختتمت بالقول: “فليتوقف أي دعم لهذه المؤسسات المتورطة بجرائم مماثلة”.