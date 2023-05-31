المركزي الإيطالي: هبوط جديد لمؤشر عملة اليورو في أيار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن المصرف المركزي الإيطالي (بانكا ديتاليا)، عن انخفاض جديد لمؤشر قيمة عملة اليورو (Eurocoin) في شهر أيار/مايو إلى 0.42، بعد أن كان قد توقف عند 0.15 في نيسان/أبريل الماضي.

وفي مذكرة صدرت عن المصرف الأربعاء، قال إن “أداء المؤشر الذي طورته مؤسستنا، والذي يوفر تقديرًا تركيبيًا في الوقت الفعلي للوضع الاقتصادي الراهن في منطقة اليورو، تأثر بالديناميات السلبية للإنتاج الصناعي والمؤشرات النوعية المتعلقة بالشركات”.

وخلص (بانكا ديتاليا) الى القول، إن “ما سلف ذكره، لا بد أن تكون له تبعات سلبية على الناتج المحلي الإجمالي”.