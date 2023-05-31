أسقف ايطالي: على السياسة الاستجابة بفاعلية لحالة طوارئ سوء الطقس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال أسقف ايطالي: “تهمّني السياسة التي تقدم استجابات فعالة وتكون متقاربة قدر الإمكان، وأن يتركز جل اهتمامها على العمل بسرعة وبشكل جيد”.

ومتحدثًا في برنامج متلفز الأربعاء عن الوضع في مقاطعة إيميليا رومانيا بعد الفيضان العنيف الذي اجتاحها، أشار رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي، إلى أن “حالة النازحين بسبب الانهيارات الأرضية التي لم تنته بعد، لا تزال طارئة”، كما أن “هناك حالات طوارئ صغيرة أخرى، كالمنازل الملطخة بالطين والتي تحتاج إلى إعادة ترتيب”.

وأكد تزوپّي وهو رئيس أساقفة مدينة بولونيا عاصمة مقاطعة إيميليا رومانيا (شمال)، بشكل خاص على أهمية “المجانية، التي تمثل مورداً استثنائياً، للمساعدة في تعافٍ فوري، ثم تأتي برمجة الأعمال التي يجب القيام بها على الفور. وبهذا المعنى، فإن تجربة الزلزال تمنحنا الراحة في التضامن الذي يتحول بعد ذلك إلى تخطيط وإعادة إعمار”.

ورأى الكاردينال أن “التضامن يجب أن يصبح نظامًا، كما حدث مع الزلزال لضمان مستقبل لهذه الفئة غير العادية من السكان”. وأكد أن “سكان رومانيا لا تتملكهم نزعة الضحية. بل على العكس من ذلك، هناك رغبة كبيرة هنا بالتطلع إلى المستقبل. إنه درس للجميع”.