البابا يطالب بنوايا سلام لدى الجميع بمن فيهم المسؤولين السياسيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أطلق البابا فرنسيس نداء جديداً من أجل السلام في أوكرانيا، مع تحذير لمن يحملون مسؤوليات سياسية.

ولدى تحيته المؤمنين الإيطاليين خلال لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، وجه البابا “مشاعر حنان” نحو شباب جمعية “سنونو مدينة السلام”، التي تتخذ من مدينة أريتسو (مقاطعة توسكانا ـ وسط) مقراً لها.

وقال فرنسيس: “أفكر بامتنان بكل أولئك القادمين من أوكرانيا، روسيا ودول أخرى تعيش في حالة حرب، والذين قرروا ألا يكونوا أعداء، بل فضلوا أن يعيشوا كأخوة”.

وأردف بيرغوليو: “عسى أن يلهم مثالكم لدى الجميع، قرارات تتخذ من أجل السلام، حتى بالنسبة لأولئك الذين يحملون مسؤوليات سياسية”.

وخلص البابا الى القول، إن “هذا الأمر يجب أن يقودنا إلى الصلاة بشكل أكبر من أجل أوكرانيا المعذبة، وأن نكون قريبين منها”.