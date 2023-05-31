مسؤول عسكري إيطالي: “حضورنا في كوسوفو يبعد شبح الحرب”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب مسؤول عسكري إيطالي عن الاقتناع بأن حضور قوات بلاده في كوسوفو “يبعد شبح الحرب”، في إشارة إلى قوة حفظ السلام الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي في كوسوفو (KFOR).

وفي سياق البحث المشترك لقرار مجلس الوزراء بشأن مشاركة إيطاليا بمزيد من البعثات الدولية لعام 2023، قال رئيس أركان الدفاع، جوزيبي كاڤو دراغوني: “لقد سمعت لفترة طويلة تساؤلات عن أسباب وجودنا في كوسوفو، بينما أدركنا في الأسابيع الأخيرة مدى أهمية البقاء هناك، لأن هذه المنطقة كانت بؤرة لصراعات تاريخية، سياسية إنسانية وعسكرية خطيرة”. لقد “خلقت أزمة على مدى تسعينيات القرن الماضي”.

وأضاف دراغوني، أنه “ليس من قبيل المصادفة أن وجودنا يضمن إعادة التنظيم المستمر لتوازن القوى، وقد أتاح فوق كل شيء، الفرصة لأجيال عديدة للعيش في سلام وازدهار، فضلا عن إبعاد شبح الحرب عن وطننا”.

وتابع رئيس أركان الدفاع: “لا أعرف متى ستتوفر الشروط اللازمة لانسحابنا من كوسوفو أو لبنان، لكنني أعلم أن الأمر قد يستغرق وقتا طويلا، وأنه لن يكون من الحكمة الانسحاب قبل تجاوز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تطلبت التدخل من قبلنا”.