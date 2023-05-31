تاياني يثمن “جهود الفاتيكان لوقف الحرب بأوكرانيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن “الامل بأن تسفر مبادرات السلام إلى خطوات نحو حل غير عسكري للصراع” بين روسيا وأوكرانيا، مثمنا تكليف البابا فرنسيس في وقت سابق لرئيس مجلس أساقفة إيطاليا، الكاردينال ماتيو تزوبي بمهمة بهذا الصدد.

وقال تاياني للصحفيين الاربعاء، على هامش الجلسة العامة للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي حول حالة تنفيذ هدف الأمم المتحدة الـ 16 لتحقيق التنمية المستدامة “من الجيد أن يكون هناك حديث عن السلام، ومن الجيد أن تكون هناك مهام للفاتيكان”.

وفي سياق متصل، أضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية في إشارة إلى جولة المبعوث الصيني الخاص، لي هوي، لأوروبا في إطار جهود بكين المعلنة للتوسط للسلام بين موسكو وكييف “دعونا نرى ما ستفعله الصين”.