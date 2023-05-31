تاياني: إيطاليا جسر بين شمال وجنوب العالم ضد انعدام الأمن الغذائي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن بلاده جسر يربط بين الشمال والجنوب ضد انعدام الأمن الغذائي في العالم.

وأضاف الوزير تاياني في كلمته الافتتاحية للدورة الرابعة للمؤتمر العالمي حول حالة تنفيذ الهدف الأممي الـ16 للتنمية المستدامة، أن “انعدام الأمن الغذائي العالمي بلغ مستويات غير مسبوقة مع أزمة المناخ، التي تمثل أحد الأسباب الرئيسية”.

وتابع نائب رئيس الوزراء: “لقد رأينا ذلك للأسف في إيميليا رومانيا، التي غمرتها فيضانات مدمرة مؤخرًا، والتي جاءت بعد فترة جفاف طويل ودرامي”، مبيناً أن “التغيّر المناخي يعتبر اليوم مشكلة ملموسة للغاية، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار على الأمن القومي والعالمي”.

وأشار الوزير إلى أنه “لهذا السبب، هناك حاجة إلى تحولات هيكلية وتنسيق دولي حتى لا نتخلى عن أي أحد”، وأكد أن “إيطاليا، من خلال موقعها الاستراتيجي في منطقة المتوسط، تطمح بشكل متزايد إلى أن تكون جسراً بين شمال وجنوب العالم، وكذلك بفضل المساهمة الأساسية لسلسلتنا الغذائية الزراعية بدعم البلدان الشريكة لنا، بدءًا من دول حوض المتوسط”.

واسترسل رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “علاوة على ذلك، تلتزم حكومتنا بتعزيز القضايا المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي على الأجندة الدولية، بدءًا من القمة الأممية الثانية حول نظم الزراعة الغذائية، التي سنستضيفها بمقر منظمة الفاو في روما في شهر تموز/يوليو المقبل”، وكذلك “من خلال رئاستنا لمجموعة السبع عام 2024”.