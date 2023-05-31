إدانة أوروبية لكوريا الشمالية لإطلاقها قمرا صناعيا عسكريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن “الإدانة القوية” لإطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صاروخا فضائيا “باستخدام التكنولوجيا العسكرية الباليستية”.

وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت عن وقوع حادث في محاولتها لإطلاق قمر اصطناعي فضائي للاستطلاع العسكري مؤكدة أنها ستعيد التجربة في المستقبل القريب.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، نبيلة مصرالي في مذكرة الأربعاء إلى “إن تجاهل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتواصل والكامل لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي يهدد السلم والأمن الدوليين والإقليميين”، ورأت أنه “من الأهمية بمكان أن يتكلم جميع أعضاء الأمم المتحدة، وخاصة أولئك في مجلس الأمن، بصوت عال وأن يوضحوا أن مثل هذه الإجراءات لن تقبل أبدًا”.

وأضافت “يدعو الاتحاد الأوروبي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى وقف جميع الإجراءات التي تثير التوترات ولاختيار مسار الحوار مع الأطراف الرئيسية” المعنية في المنطقة.