بوريل يلتقي رئيس وزراء كوسوفو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أنه التقى اليوم الأربعاء رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي

وكتب بوريل في تغريدة على منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي “التقيت رئيس الوزراء كورتي في براتيسلافا لمناقشة التوترات في شمال كوسوفو. الوضع الحالي خطير وغير مستدام. نحن بحاجة إلى خفض عاجل للتصعيد وحل عبر الحوار للعودة إلى عملنا على تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه”.

وقد شدد بوريل في تصريحات أمس الثلاثاء على أنه “لا يمكننا تحمل صراع آخر في أوروبا “، وقال إن الاتحاد الأوروبي “يدين بأقوى وسيلة ممكنة أعمال العنف التي وقعت في شمال كوسوفو”، حيث “رأينا في الأيام الأخيرة أعمال عنف ضد مواطنين ووسائل إعلام وضد جنود قوة (كفور)”، واصفا ذلك بـ”غير المقبول على الإطلاق”، والذي من شأنه أن يؤدي إلى “وضع خطير للغاية”.

وكان الاتحاد الأوروبي، “بصفته الميسر للحوار بين بلغراد وبريشتينا”، قد أعلن مؤخرا تشكيل “لجنة مراقبة مشتركة” مع كوسوفو وصربيا بشأن مسار مفاوضات تطبيع العلاقات بين البلدين وتنفيذه.

وقال إن اللجنة ستجتمع على أساس منتظم في بروكسل.