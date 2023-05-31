وزير الدفاع الإيطالي: نعم لكل مبادرة حوار لخفض التوتر بين كوسوفو وصربيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، أنه “يجب اتخاذ كل إجراء ينطوي على الحوار، بهدف خفض التوترات بين كوسوفو وصربيا”.

ووفقا لمذكرة لوزارة الداخلية، فقد ورد ذلك على لسان الوزير كروزيتّو الذي تحدث صباح الأربعاء مع قائد قوة حفظ السلام الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي في كوسوفو (KFOR)، الجنرال أنجلو ميكيلي ريستوتشا، “من أجل تلقي تحديث حول الوضع الميداني والتأكد من أوضاع العسكريين الإيطاليين، والذين كرر له قربه الشخصي منهم”.

ونقل بيان قصر (ڤيمينالي)، مقر وزارة الداخلية، عن كروزيتّو قوله، إن “هناك حاجة إلى جهود متضافرة من قبل جميع البلدان في المنطقة”. وأردف: “نحن نتحدث عن منطقة استراتيجية بالنسبة لاستقرار أوروبا بأسرها”.

وذكر البيان، أن “الوزير نفسه، أجرى بعد ظهر يوم أمس، محادثة هاتفية مطولة مع نظيره الكوسوفي أرميند مهاج، أكد خلالها على أهمية الالتزام بإعادة الهدوء واستئناف مساري الحوار والدبلوماسية”.

وأشارت المذكرة إلى أن “وزير الدفاع الكوسوفي، شكر قوة كوسوفو والجنود الإيطاليين على الشجاعة والمهنية التي أظهروها في احتواء مثيري الشغب، الذين ارتكبوا أعمال العنف في زفيكان، عندما تدخلت وحدات الجيش الإيطالي التابعة لفوج رجال الألب التاسع، بالتعاون مع أفراد قوة كفور وعناصر شرطة كوسوفو، لاستعادة النظام وحماية البنية التحتية العامة”، في البلاد.