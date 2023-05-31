تاياني يشارك في الاجتماع الوزاري للناتو بأوسلو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت إيطاليا أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أنطونيو تاياني سيشارك في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوسلو اليوم الأربعاء وغدًا الخميس.

ويستعرض الاجتماع، الذي يعد تحضيرا لقمة رؤساء الدول والحكومات في فيلنيوس في 11-12 تموز/يوليو المقبل، أربعة محاور: دعم أوكرانيا وتطلعاتها للانضمام إلى الناتو. تكييف موقف الحلفاء للردع والدفاع، مراجعة التزامات الإنفاق العسكري، إضافة إلى تعزيز علاقات الناتو مع الشركاء الأربعة في المحيطين الهندي-الهادئ (اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا) ، حسبما أفادت المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية.