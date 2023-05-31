غوتيريش يدين اطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي للتجسس العسكري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الأربعاء عن “الإدانة القوية لقيام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) بإطلاق صاروخ فضائي عسكري للأقمار الصناعية”.

ونقل المكتب الإعلامي للأمم المتحدة عن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، التأكيد على أن “أي إطلاق للصواريخ باستخدام تكنولوجيا القذائف الباليستية يتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

كما حث غوتيريش السلطات في بيونغ يانغ على “وقف مثل هذه الأعمال والاستئناف العاجل للحوار الهادف إلى تحقيق السلام الدائم وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل يمكن التحقق منه”.