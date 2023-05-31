تاياني يلتقي مديرة برنامج الأغذية العالمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن اجتماع جرى الأربعاء وصفه بـ”الجيد” مع المديرة التنفيذية الجديدة لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي هينسلي ماكين التي تسلمت رسميا مهامها في 5 نيسان/أبريل الماضي.

وكتب رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تغريدة عقب اللقاء “نريد تعزيز تعاوننا لضمان قدر أكبر من الأمن الغذائي”، معلنا عن “زيارة مشتركة في المستقبل القريب للقاعدة اللوجستية الهامة للأمم المتحدة في برينديزي”.

وبدورها غردت ماكين قائلة “مناقشات هامة مع تاياني في روما. مع وصول الجوع إلى مستويات غير مسبوقة، لا غنى عن قيادة إيطاليا في قيادة الاستجابة العالمية – سواء الآن أو خلال فترة رئاستها لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في عام 2024

وأردفت “لنحدث تأثيرًا أكبر على الملايين الذين نخدمهم”.

ومن المقرر أن تستضيف روما في 24-26 تموز/يوليو من هذا العام “مؤتمر ما قبل قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية”.