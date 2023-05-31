باتيلي يلتقي رئيس النواب الليبي لبحث التقدم باجتماعات لجنة 6+6

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأممية لدى ليبيا، عبد الله باتيلي أنه التقى اليوم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة القبة “لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة والتقدم الذي أحرزته لجنة 6 + 6 (المشتركة) بشأن قوانين الانتخابات”.

وأضاف في تغريدة على منصة (تويتر) عقب اللقاء “توافقنا على أهمية إكمال هذه المهمة في أقرب وقت ممكن والتأكد من أن القوانين قابلة للتطبيق”، وكذلك على أن “انتخابات شاملة وشفافة هي الحل الوحيد القابل للتطبيق للتغلب على الأزمة الحالية وبناء أساس متين لمستقبل مزدهر لجميع الليبيين”.

وقال الممثل الخاص للأمين العام “تقديراً لشعب ليبيا، حثثت رئيس مجلس النواب على تشجيع لجنة 6 + 6 على إبقاء مناقشاتهم حصرية للشعب الليبي والغرفتين (النواب والاعلى للدولة) اللتين فوضتهما” وعلى إعلان نتائج المباحثات الراهنة في المغرب “على الأراضي الليبية كدليل على الشفافية والاحترام”.