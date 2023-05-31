الرئاسة الفرنسية تعلن عن لقاء بين ماكرون وماتّاريلا في باريس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية إيطاليا سيرجو ماتّاريلا في السابع من شهر حزيران/يونيوالمقبل، وذلك بمناسبة افتتاح معرض “نابولي في باريس” في متحف اللوفر، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية في مذكرة، مشيرة إلى أن الزيارة سيتبعها لقاء في الإليزيه بين الرئيسين.

ووصفت اللقاء بـ”الدليل على علاقة الثقة والصداقة بين الرئيسين والعلاقات الاستثنائية التي توحد بلدينا”، والتي يتم التعبير عنها في هذه المناسبة “من خلال التعاون الثقافي الثنائي الثري، الذي يحتل مكانة مركزية في معاهدة كويرينالي” للتعاون المعزز بين الطرفين.