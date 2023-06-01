الرئيس الإيطالي: التضامن حجر أساس دستورنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إن “الديمقراطية غدت معيار الحياة في مجتمعنا وممارستها تعززه”.

وأضاف الرئيس ماتّاريلا، في مقابلة مع (Poste News)، الصحيفة التابعة لمجموعة هيئة البريد الإيطالية، والتي استبقت صحيفة (إل فوليو) نشر مقتطفات منها، الخميس، أن “الشعب الإيطالي اجتاز مؤخراً اختبار وباء كوفيد 19 الرهيب، ووجد في التضامن الذي يمثل حجر الزاوية لدستورنا، مفتاحاً لمواجهتها”.

وأشار رئيس الدولة إلى أن “الأنا الجماعية والشعور بالمجتمع ساد على العزلة والعجز. في صباح يوم 25 نيسان/أبريل 2020، عندما ذهبت لوحدي إلى نصب الجندي المجهول لمناسبة يوم التحرير وإكرام الذين سقطوا، في وقت وضع إكليل الزهور فقط، خلعت الكمامة الوقائية، وحاولت في تلك اللحظة أن أعبر عن قوة مجتمع بأكمله”. وأكد القول: “لم أكن وحيداً في تلك اللحظة”.

وشدد الرئيس على أن “خلق أواصر شبكية بين الدولة، أقاليم الحكم الذاتي، المؤسسات ومكونات المجتمع المدني، هو ما يمكّننا من مواجهة التحديات والأزمات والتغلب عليها”، وذلك من خلال “رؤية قادرة دائماً على النظر إلى ما بعد حالة الطوارئ لإعطاء المواطنين استجابات فعالة ودائمة”.