بوريل بشأن كوسوفو: “العنف ليس الطريق الصحيح”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بولبواكا ـ أعرب المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، عن الاقتناع بأن “العنف ليس هو الطريق الصحيح” الذي ينبغي سلكه في الأزمة الدائرة بين صربيا وكوسوفو.

وفي تصريحات من مدينة بولبواكا في مولدوفا، على هامش القمة الثانية للمجتمع السياسي الأوروبي (EPC) الخميس، أضاف المسؤول الأوروبي، أن “من المتوقع أن ألتقي اليوم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش”، وقد “رأيت بالأمس رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي”، وأردف: “يجب علينا أن نصر على حقيقة أن العنف ليس هو السبيل الصحيح للمضي قدماً”.

وأشار منسق السياسة الخارجية والأمنية، إلى أنه “ينبغي علينا أن نحاول تجنب أي تصعيد في هذه المنطقة”.

ومن ناحية انضمام مولودوفا إلى المنظومة الأوروبية الموحدة، ذكر بوريل أن “إن احتمال العضوية قائم بالفعل”، مبيناً أن “إرادة هذه الحكومة واضحة، إذ أن المسار الأوروبي وتبني منظوره من قبل مولدوفا يظهران بجلاء”.

وخلص المفوض السامي للاتحاد الأوروبي الى القول، إنه “ما على الحكومة الآن إلا إنجاز العمل المطلوب وإجراء الإصلاحات”، وبالتالي “ستكون الطريق مفتوحة أمامها”.