ستولتنبرغ: علينا ضمان أمن أوكرانيا بعد الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أوسلو ـ قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يانس ستولتنبرغ، إن من الواجب علينا أن نضمن أمن أوكرانيا بعد انتهاء الحرب.

وأضاف ستولتنبرغ في تصريحات من أوسلو المتواجد فيها الخميس لحضور الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف، أن “جميع حلفاء الناتو يُجمعون الرأي على حقيقة أن أوكرانيا ستنضم إلى الحلف”، مبيناً أن “حق الاعتراض على توسيع رقعة الناتو، أمر لا يعود لموسكو”.

وذكر أمين عام ناتو، أن “جميع الحلفاء يتفقون أيضاً على أن المهمة الأكثر إلحاحاً وأهمية الآن، تكمن في ضمان أن تسود أوكرانيا كدولة مستقلة وذات سيادة”. وأردف: “يجب علينا أن نتأكد من ألا يعيد التاريخ نفسه”، لذا “ينبغي أن يكون لدينا إطار يوفر ضمانات لأمن أوكرانيا بعد انتهاء الحرب”.