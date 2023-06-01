ميلوني: الأبواب مفتوحة أمام عضوية أوكرانيا بالناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بولبواكا ـ أكدت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، دعم “سياسة الباب المفتوح” في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ولدى وصولها إلى مدينة بولبواكا (مولدوفا) الخميس، ردت ميلوني على أسئلة الصحافيين حول دعم إيطاليا انضمام كييف إلى الناتو من عدمه، أن “استعداد أوكرانيا للانضمام إلى الحلف سيكون موضوع قمة أخرى، في فيلنيوس، والتي تكتسي ميزة خاصة وأهمية كبيرة جدًا، والمقرر عقدها في شهر تموز/يوليو المقبل، أي قريباً جداً. نحن نعمل على هذا الأمر”.

وأوضحت ميلوني، في تصريحاتها على هامش القمة الثانية للمجتمع السياسي الأوروبي (EPC)، أن “إيطاليا هي إحدى الدول التي تقف في الصف الأول بشكل مطلق لدعم أوكرانيا. من الواضح أننا سنقوم إلى جانب حلفائنا بتقييم ما يجب القيام به لمساعدة الأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم وتفضيل المسار الذي يقودنا إلى إنهاء هذا الصراع”.

وخلصت رئيسة الحكومة الإيطالية مؤكدة القول، إن “هذه الطريق لا يمكن أن تمرّ فوق رأس الشعب الأوكراني”.