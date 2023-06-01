ميلوني: على أوروبا أن تتذكر إفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بولبواكا ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن “على أوروبا أن تتذكر إفريقيا إن كانت تريد أن تكون جزءًا من المستقبل”.

ومتحدثة في الجلسة التمهيدية لقمة المجتمع السياسي الأوروبي (Epc)، في بولبواكا (مولدوفا) الخميس، أضافت ميلوني، أن “علينا في أوروبا، أن نتذكر علاقاتنا مع شركائنا العالميين، مثل إفريقيا، لأنهم بحاجة إلينا، وكذلك حتى لا نقع ضحية للرواية القائلة بأن الغرب في جهة وكل الآخرين على الجهة الأخرى”.

وأوضحت رئيسة الحكومة الايطالية، أن ما سلف ذكره، “يعني أيضاً أننا سنتمكن من التوصل إلى حل المشاكل التي تواجهنا، مثل الهجرة غير النظامية على سبيل المثال، فقط إذا ساعدنا تلك الدول”.

وخلصت ميلوني إلى القول، إن “هناك كثيراً من العمل الذي يتعين علينا القيام به، بل يتوجب علينا ذلك إذا أردنا لأوروبا، بعد أن لعبت دور البطولة (عالمياً) في الماضي، أن تكون رائدة في المستقبل أيضاً”.