رئيس وزراء هولندا: يستحيل انضمام أوكرانيا للناتو مع استمرار الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو “ليس واردا في الوقت الراهن” مع وجود “حرب مستمرة” على أراضيها.

وقال للصحفيين، على هامش القمة الثانية للمجموعة السياسية الأوروبية في بولبواكا (مولدوفا) التي تشهد حضور نحو خمسين من القادة الأوروبيين “سوف نعقد قمة الناتو في فيلنيوس في تموز/يوليو وستكون أوكرانيا ضيفًا مهمًا في تلك القمة”.

وأشار إلى أنه خلال القمة الأخيرة “في بوخارست اتفقنا بالفعل على مسار لأوكرانيا نحو الناتو”، وأضاف متسائلا “السؤال هو ما هي الصيغة التي ستخرج من فيلنيوس؟”. وأضاف، مجيبا على ذات السؤال الذي طرحه “يتعين علينا أن تتجاوز إعلان بوخارست. هناك حاجة إلى لغة جديدة، لكنني أعتقد أنه يجب أن تتوقف (الحرب) قبل عضوية كاملة لأوكرانيا في الناتو”.

وقال رئيس الوزراء الهولندي “لذلك، (يلزم) دعم كامل لأوكرانيا حتى عسكريًا في معركتها ضد الروس من ناحية، ومن ناحية أخرى تتبع مسار نحو المستقبل واستيعاب ما سيعني لأوكرانيا انضمامها يومًا ما إلى الناتو”.