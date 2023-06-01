ميلوني: زيلينسكي يدافع عن أمننا وعن القانون الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بولبواكا ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، “يدافع عن أمننا وعن القانون الدولي”.

وخلال حديثها في الجلسة التمهيدية لقمة المجتمع السياسي الأوروبي (Epc)، في بولبواكا (مولدوفا) الخميس، أضافت ميلوني، أنه “بالقرب من هنا، لا يكف الأوكرانيون ورئيسهم فولوديمير زيلينسكي عن إثارة إعجاب العالم وإظهار مدى صعوبة أن يكون شعباً ما حراً وأمة ذات سيادة، ومن خلال قيامهم بذلك، نعلم أنهم يدافعون عن أمننا وعن القانون الدولي أيضاً، والذي بدونه لن يستطيع أي أحد منا أن يكون آمناً”.

وأوضحت رئيسة الحكومة الايطالية، أن “علينا تقديم المساعدة لأوكرانيا بـ360 درجة طالما تطلّب الأمر، فنحن هنا قبل كل شيء لتذكير أنفسنا بأن أوروبا ليست نادياً، أو مجرد قواعد ومصالح فقط”، بل “علاوة على ذلك، حضارة قامت على فكرة حرية البشر ومساواتهم”.

وذكرت ميلوني أن هذه “القيم، تعتمد عليها أفكار كالتضامن، التآزر وسيادة القانون أيضاً. نحن هنا للتذكير بأننا لن نسمح بتدمير هذه المبادئ من قبل من يظن أن بإمكانه إعادتنا إلى أكثر السنوات صعوبة، تلك التي عشناها في القرن الماضي”، لذلك “سنبقى قريبين من أوكرانيا ومساعدتها بـ360 درجة، طالما كان ذلك ضرورياً”.

واسترسلت: “لهذا السبب أيضاً، نؤيد المسار الذي تسلكه أوكرانيا، مولدوفا، جورجيا وكذلك دول غرب البلقان نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”، الأمر الذي “لا يعني توسيع الاتحاد الأوروبي وحسب، بل عودة الجميع معاً، لأن هذا ما يمثلنا”.