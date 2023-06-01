تاياني: على ألبان كوسوفو تجنب التصعيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى أن نظرائه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) “أصروا على أن الحوار بين (رئيس صربيا ألكسندر) فوتشيتش و(رئيس وزراء كوسوفو ألبين) كورتي ينبغي يسود” لتجاوز التوتر الراهن بين بلغراد وبريشتينا.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية للصحفيين، على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو في أوسلو، “بطبيعة الحال أدعو الألبان إلى الهدوء وعدم تنصيب رؤساء بلديات (في شمال كوسوفو) وقعت فيها اشتباكات”، في إشارة إلى نتائج انتخابات محلية قاطعتها الأقلية الصربية في كوسوفو والتي تعتبر أغلبية في تلك المناطق.

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، قد شدد بهذا الصدد في وقت سابق اليوم الخميس على أن “العنف ليس هو الطريق الصحيح”.

وفي تصريحات من مدينة بولبواكا في مولدوفا، على هامش القمة الثانية للمجتمع السياسي الأوروبي (EPC) الخميس، أضاف المسؤول الأوروبي، “علينا أن نصر على أن العنف ليس هو السبيل”، ويجب “إدانته ومحاسبة مرتكبيه”، كما “يتعين على الجميع محاولة تجنب أي نوع من التصعيد والتحرك بدون تنسيق”، معلنا مواصلة العمل مع فوتشيتش وكورتي.